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Дуда назвал приоритетом польского президентства в Совете ЕС расширение ЕС

Дуда: приоритетом польского президентства в Совете ЕС будет расширение ЕС

Польский президент Анджей Дуда заявил, что его приоритетной задачей в качестве польского президентства Совета ЕС будет расширение Европейского союза в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Расширение Европейского союза - это один из приоритетов польского президентства в Совете ЕС в 2025 году. Поэтому я рад решению Европейской комиссии, которая рекомендует начать переговоры о вступлении с Украиной, Молдавией, Боснией и Герцеговиной, а также предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС», — сказал Дуда.

Ранее Европейская комиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз. Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии – продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

К решению о присоединении Украины и Молдавии ЕК пришла после оценки выполнения Украиной и Молдавией ранее поставленных перед ними задач. Руководство Еврокомиссии отметило, что видит некий символизм в возможном принятии бывших советских республик в члены ЕС именно в год 10-летия «евромайдана».

Ранее депутаты Европарламента приняли проект резолюции, в котором призывают начать процесс интеграции Украины в НАТО после завершения конфликта.

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