Зеленский подписал указ о подготовке к переговорам с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке страны к переговорам с Евросоюзом по вопросу членства государства в объединении. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

В документе есть семь поручений, которые нацелены на подготовку к переговорам с Евросоюзом. При этом украинский кабмин должен обеспечить завершение выполнения рекомендаций Еврокомиссии.

Ранее Зеленский не стал говорить, как долго может занять процесс возможного вступления Украины в Европейский союз после рекомендации Еврокомиссии начать переговоры с Киевом на эту тему. Зеленский при этом отметил, что Киев сейчас сосредоточится на проведении реформ, которые нужны для борьбы с коррупцией.

8 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на рекомендацию Европейской комиссии о начале переговоров с Киевом о членстве страны в Евросоюзе. По его словам, эта рекомендация имеет ключевое значение для принятия лидерами ЕС в декабре текущего года политического решения о начале переговоров с Украиной.

В этот же день Зеленский заявлял, что решение Европейской комиссии рекомендовать начать переговоры с Киевом о членстве страны в Евросоюзе является «правильным шагом».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.