В Турции заявили, что ЕС занял не ту сторону в конфликте на Ближнем Востоке

В МИД Турции заявили, что Европейский союз занял не ту сторону в контексте нового витка палестино-израильского конфликта. В министерстве сделали такое заявление в связи с обнародованием ежегодного доклада Еврокомиссии о расширении, в том числе о переговорном процессе о вступлении Анкары в Евросоюз, передает ТАСС.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, содержащуюся в тексте этого доклада критику о том, что позиция Турции в отношении войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС «совершенно несовместима с позицией ЕС», турецкая сторона «расценивает как похвалу». Там также указали Евросоюзу, который, по мнению Анкары, «занял в историческом смысле не ту сторону перед лицом гражданской бойни, вышедшей из мрака Средневековья в XXI век, что политика, основанная на общечеловеческих ценностях, международном праве и гуманитарных принципах, должна распространяться не только на Украину или другой регион Европы, но и на весь мир, включая Ближний Восток».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары пошатнулось доверие к Евросоюзу в связи с его «странными и непоследовательными действиями».

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан раскритиковал «двойные стандарты» Евросоюза по Украине и Палестине.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.