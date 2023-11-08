В ХАМАС назвали условие освобождения заложников

Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — заявило, что может освободить удерживаемых им заложников лишь в рамках сделки по их обмену на соратников, содержащихся в тюрьмах Израиля. Об этом сказано в заявлении официального представителя группировки Абу Убайды, опубликованном в ее Telegram-канале.

По его словам, «Бригада Иззэддина аль-Кассама» все еще рассматривает вопрос освобождения заложников.

«Мы вновь подтверждаем, что единственный и очевидный путь к решению этой проблемы — это (заключение) сделки по их полному или частичному обмену», — отметил Убайда.

Он указал, что движение готово обменять заложников на бойцов ХАМАС, палестинских женщин и граждански лиц, которые содержатся в израильских тюрьмах.

До этого придерживающийся ультраправых взглядов министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что до освобождения заложников Израиль должен отправлять в сектор Газа не гуманитарную помощь, а только «сотни тонн взрывчатки военно-воздушных сил».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.