Алиев считает, что Армения могла предотвратить войну в Карабахе

Власти Армении могли бы предотвратить войну в Карабахе 2020 года, если бы прислушались к доводам Азербайджана. Об этом на военном параде в Карабахе, трансляцию которого вел азербайджанский государственный телеканал АзТВ, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер отметил, что он неоднократно говорил о том, что Баку не позволит создать на земле Азербайджана второе армянское государство. Алиев отметил, что если переговоры не дадут результата, то Азербайджан применит силу и на основе международного права «освободит родные земли».

«Если бы руководство Армении и некоторые внешние силы, которые в то время и сегодня стоят за ним, прислушались, то не было бы необходимости во Второй Карабахской войне. Я неоднократно говорил: если вы не уйдете с наших земель, то столкнетесь с нами лицом к лицу на поле боя», — сказал президент Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что «после шушинской победы Армения фактически была готова капитулировать и через день подписала акт о капитуляции». По его словам, приостановление в то время войны было «осознанным выбором» Баку.

«Прекращение 44-дневной войны 10 ноября 2020 года позволило нам без единого выстрела вернуть Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы», — добавил он.

Также Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан на сегодняшний день контролирует ситуацию на границе с Арменией.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.