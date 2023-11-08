Блинкен: Израиль должен принять меры для минимизации жертв в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израилю нужно предпринять дополнительные шаги для минимизации жертв среди мирного населения Газы. Об этом он сказал в интервью японскому телеканалу NHK во время визита в Токио на саммит глав МИД стран G7.

«Мы считаем, что существуют дополнительные шаги для минимизации жертв среди мирного населения, которые могут и должны быть предприняты», — заявил он.

Также на встрече глав МИД стран «Большой семерки» госсекретарь США Энтони Блинкен выступил против возвращения к статусу-кво на Ближнем Востоке, который был до вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля. При этом он заявил, что для разрешения ближневосточного конфликта важно учитывать позицию палестинцев и их желание обрести свое государство и самим решать свою судьбу.

8 ноября стало известно, что все больницы на юге сектора Газа продолжают свою работу. Об этом заявила глава палестинского министерства здравоохранения Мэй Кайле.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.