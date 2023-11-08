В Азербайджане оценили обстановку на границе с Арменией

Азербайджан в настоящий момент контролирует ситуацию на границе с Арменией, рассказал президент страны Ильхам Алиев. Об этом сообщает ТАСС.

В среду, 8 ноября, азербайджанский лидер выступил на военном параде в городе Ханкенди (Степанакерт) в Карабахе в честь дня победы во второй Карабахской войне 2020 года.

«Мы знали, что в Армении поднимали голову реваншистские силы. Мы знали, что иностранные силы, стоящие за Арменией и подстрекающие ее действовать против нас, снова подадут ей провокационные сигналы», — подчеркнул Алиев.

По его словам, Азербайджану требовалось защитить границу три года назад, и по итогам военных операций сейчас обстановка на азербайджано-армянской границе остается под контролем Баку.

Еще Алиев обратил внимание, что на территории Азербайджане больше не будет места «сепаратизму».

«Сегодня азербайджанское государство контролирует всю территорию страны», — добавил он.

До этого Алиев заявлял, что Азербайджан с благодарностью принимает посреднические усилия России.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.