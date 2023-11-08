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Бербок заявила, что конфликт на Ближнем Востоке не должен решаться «за спиной палестинцев»

Бербок отвергла решение конфликта на Ближнем Востоке «за спиной палестинцев»

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Annegret Hilse/AP

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отвергла любое решение конфликта на Ближнем Востоке «за спиной палестинцев». Соответствующее заявление она сделала по итогам встречи глав МИД «Большой семерки» (G7) в Токио, сообщает DPA.

«Нам нужны разумные решения того, как и кто может управлять сектором Газа в будущем. И нам нужны практические шаги на пути к решению проблемы на основе двух государств, даже если это может быть очень далеко», — сказала министр иностранных дел Германии.

Бербок отметила, что не должно приниматься никаких решений «за спиной палестинцев». Следует исходить из того, что в будущем народы Израиля и Палестины будут жить в мире и безопасности, считает политик.

С ее точки зрения, в будущем сектор Газа не должен представлять угрозы для Израиля и, в то же время, палестинцы не должны быть изгнаны из анклава.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Израиля не имеют планов оккупировать сектор Газа.

«Что я слышал от израильского руководства, так это то, что у них нет намерения вновь оккупировать Газу, снова установить там свой контроль», — сказал он.

Ранее Израиль предупредили о последствиях возвращения еврейских поселений в сектор Газа.

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