Бербок заявила, что конфликт на Ближнем Востоке не должен решаться «за спиной палестинцев»

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отвергла любое решение конфликта на Ближнем Востоке «за спиной палестинцев». Соответствующее заявление она сделала по итогам встречи глав МИД «Большой семерки» (G7) в Токио, сообщает DPA.

«Нам нужны разумные решения того, как и кто может управлять сектором Газа в будущем. И нам нужны практические шаги на пути к решению проблемы на основе двух государств, даже если это может быть очень далеко», — сказала министр иностранных дел Германии.

Бербок отметила, что не должно приниматься никаких решений «за спиной палестинцев». Следует исходить из того, что в будущем народы Израиля и Палестины будут жить в мире и безопасности, считает политик.

С ее точки зрения, в будущем сектор Газа не должен представлять угрозы для Израиля и, в то же время, палестинцы не должны быть изгнаны из анклава.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Израиля не имеют планов оккупировать сектор Газа.

«Что я слышал от израильского руководства, так это то, что у них нет намерения вновь оккупировать Газу, снова установить там свой контроль», — сказал он.

Ранее Израиль предупредили о последствиях возвращения еврейских поселений в сектор Газа.