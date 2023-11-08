В Грузии поблагодарили США за поддержку на пути в Евросоюз

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку страны на пути в Европейский союз (ЕС), после того, как Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала Совету ЕС предоставить Тбилиси статус кандидата на членство. Его слова приводит телеканал Imedi.

Как отметил Гарибашвили, поддержка стратегического партнера в лице Вашингтона имеет для Тбилиси большое значение.

«Конечно, я также хотел бы поблагодарить нашего стратегического партнера – Соединенные Штаты Америки… Я хочу выделить встречу с господином [советником по безопасности президента США Джейком] Салливаном и хочу поблагодарить его лично, потому что мы прекрасно знаем, что желание и поддержка господина Салливана и американского правительства имели и имеют огромное значение», — заявил премьер-министр.

До этого Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала Совету Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата на членство в Европейском союзе при выполнении девяти условий.

«Совету Европейского союза рекомендовано предоставить Грузии статус страны-кандидата при условии, что будет предпринят ряд шагов», — говорится в публикации.

Среди условий, которые называет Еврокомиссия, есть условие «повышения согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза».

Формальное решение о предоставлении Грузии статуса кандидата должны будут принять лидеры стран — членов ЕС на саммите в Брюсселе, который состоится 14-15 декабря. Это решение должны единогласно принять все действующие члены Европейского союза.

Ранее в Европарламенте призвали не оставлять в «серых зонах» кандидатов на членство в ЕС.