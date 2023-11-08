Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский отреагировал на решение ЕК о переговорах с Украиной о членстве в ЕС

Зеленский счел «правильным» решение ЕК о переговорах с Украиной о членстве в ЕС

close
100%
Nina Liashonok/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Европейской комиссии рекомендовать начать переговоры с Киевом о членстве страны в Евросоюзе является «правильным шагом». Соответствующее заявление глава государства сделал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, украинское государство должно быть в ЕС.

«Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы соблюдаем свое слово, развивая государственные институты. Все необходимые решения принимаем», — сказал Зеленский.

8 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если его страна станет полноправным членом Евросоюза, то будет для объединения активом, а не обузой.

В этот же день Еврокомиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в ЕС.

Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии – продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий