Еврокомиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС

Европейская комиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз, сообщает ТАСС.

Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии – продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

К решению о присоединении Украины и Молдавии ЕК пришла после оценки выполнения Украиной и Молдавией ранее поставленных перед ними задач. Руководство Еврокомиссии отметило, что видит некий символизм в возможном принятии бывших советских республик в члены ЕС именно в год 10-летия «евромайдана».

«Еврокомиссия приняла отчет о расширении. Сегодня, через 10 лет после акций протеста на «майдане», исторический день, поскольку Еврокомиссия рекомендует Совету ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией», — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщается, страны ЕС приступят к переговорам о вступлении новых членов в свои ряды в Брюсселе 14-15 декабря. Чтобы решение было принято, его должны единогласно одобрить все действующие члены Евросоюза.

Ранее депутаты Европарламента приняли проект резолюции, в котором призывают начать процесс интеграции Украины в НАТО после завершения конфликта.