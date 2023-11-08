Посол Израиля в РФ назвал сроки согласования эвакуации россиян из сектора Газы

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что процесс согласования списков для эвакуации граждан Российской Федерации из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», расположенный на границе палестинского анклава и Египта, может занять около двух недель, передает ТАСС.

По его словам, египетская сторона установила ограничение в 500-600 человек в день. Как указал дипломат, процесс согласования списков для эвакуации россиян через этот КПП может занять две недели, если через него будут пропускать 600 человек в день.

7 ноября агентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что эвакуация российских граждан из сектора Газа должна начаться в течение следующих двух дней. Позже стало известно, что к выводу людей из палестинского анклава все готово.

До этого дипломаты оповестили граждан РФ о месте сбора при эвакуации из сектора Газа.

Ранее в Кремле заявили о продвижении переговоров по освобождению российских граждан из плена палестинского движения ХАМАС.