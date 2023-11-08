Кулеба заявил, что Украина будет «активом, а не обузой» в Евросоюзе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Киев станет полноправным членом Европейского союза (ЕС), то будет для объединения активом, а не обузой. Соответствующее заявление он сделал в интервью Euractiv.

«Украина – это не обуза, Украина – это актив. Если бы мы были обузой, никто бы всерьез не говорил о членстве Украины в ЕС – не забывайте, что мы – 44-миллионная нация, мы – очень большой рынок», — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что со вступлением Украины в ЕС общий рынок расширится «в геометрической прогрессии», что принесет выгоды.

Глава МИД также отметил, что для Евросоюза было бы «безответственным поступком» упустить историческую возможность расширения не только Украиной, но и другими кандидатами.

До этого Европейская комиссия приняла решение рекомендовать Совету Евросоюза начать переговоры с Украиной и Молдавией на тему их вступления в ЕС.

О том, что Еврокомиссия даст формальную рекомендацию начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе, СМИ писали накануне. После этого заключение ЕК должны будут одобрить на саммите ЕС в декабре текущего года.

При этом отмечалось, что Украина выполнила всего четыре из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Ранее глава Еврокомиссии назвала условия для вступления Украины в ЕС.