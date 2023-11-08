Матвиенко предложила изменить «совковое» название Роспотребнадзора

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко упрекнула Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) за слишком длинное название, сообщает ТАСС.

«Только название надо поменять, не выговорить даже нам, сенаторам, сбиваешься. Какое-то совковое немножко уже название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче», — заявила Матвиенко по итогам доклада главы ведомства Анны Поповой в рамках правительственного часа в СФ.

Она отметила, что нынешнее название службы «точно не выговорить», поэтому все произносят его сокращенно.

При этом Матвиенко уверена, что Роспотребнадзор — важное ведомство, и поблагодарила его сотрудников и руководство за успехи.

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