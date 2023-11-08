ЕК рекомендовала приступить к переговорам с Украиной и Молдавией о членстве в Евросоюзе

Европейская комиссия приняла решение рекомендовать Совету Евросоюза начать переговоры с Украиной и Молдавией на тему их вступления в ЕС. Об этом представители ЕК сообщили на официальной странице структуры в соцсети X.

«Мы приняли наш пакет мер по расширению на 2023 год, рекомендующий начать переговоры с Украиной и Молдавией», — утверждается в сообщении.

О том, что Еврокомиссия даст формальную рекомендацию начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе, СМИ писали накануне. После этого заключение ЕК должны будут одобрить на саммите ЕС в декабре текущего года.

При этом отмечалось, что Украина выполнила всего четыре из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Впрочем, по словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, в Еврокомиссии «не мыслят такими категориями».

Ранее в Польше назвали условие вступления Украины в ЕС.