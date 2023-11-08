Боррель пообещал представить новый пакет санкций против России

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что в понедельник, 13 ноября анонсирует новый пакет санкций против России, в который могут быть включены российские алмазы. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Для того, чтобы государства-члены (ЕС) единодушно поддержали запрет на торговлю алмазами, некоторые просили, чтобы G7 обеспечила, скажем так, политическое прикрытие <...> Что ж, это было сделано, координация сработала, и мы сможем представить пакет санкций», — заявил Боррель.

До этого участники «Большой семерки» не пришли к конкретным решениям по санкциям против России.

Участники встречи от G7 попросили «третьи страны» перестать предоставлять материальную поддержку РФ. В качестве возможных последствий упоминались «серьезные ответные меры».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.