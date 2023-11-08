ХАМАС разрешил 100 гражданам США покинуть сектор Газа

Палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранных граждан, которые могут покинуть анклав 8 ноября через КПП «Рафах». Об этом говорится в заявлении пограничной службы анклава в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В списках есть не менее 100 граждан США. Также значатся граждане Германии, Канады, Румынии, Украины и Филиппин. Всего в документе упомянуты имена и паспортные данные 373 человек. Россиян в списке нет.

Накануне ХАМАС разрешил покинуть Газу 603 гражданам Великобритании, Канады, Молдавии, Румынии, Украины, Филиппин, Франции и ФРГ. 6 ноября главное управление погранпереходов Газы сообщило, что «Рафах» открыли для прохода иностранцев и египтян, чьи имена есть в списках.

3 ноября заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщал, что израильские власти должны в скором времени выдать российским гражданам разрешения на выезд из сектора Газа. Дипломат уточнил, что для эвакуации людей будет работать контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе палестинского анклава с Египтом.

Палестина отмечала позитивные сигналы в переговорах России и палестинской радикальной группировки ХАМАС по заложникам. Так посол страны в РФ Абдель Хафиз Нофаль прокомментировал слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о прогрессе в переговорах по освобождению россиян из плена.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.