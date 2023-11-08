Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США отказались возвращаться к статусу-кво в секторе Газа

Госсекретарь Блинкен: возврата к статусу-кво, который был до нападения ХАМАС, не будет

close
100%
Jacquelyn Martin/Reuters

На встрече глав МИД стран «Большой семерки» госсекретарь США Энтони Блинкен выступил против возвращения к статусу-кво на Ближнем Востоке, который был до вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Больше не может быть возвращения к статусу-кво, который был до 7 октября, когда Газа может быть использована как платформа для проведения ужасающих террористических атак», — отметил политик.

При этом он заявил, что для разрешения ближневосточного конфликта важно учитывать позицию палестинцев и их желание обрести свое государство и самим решать свою судьбу.

Массированный ракетный обстрел Израиля с территории сектора Газа и последовавшее за этим вторжение боевиков ХАМАС произошли 7 октября. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий