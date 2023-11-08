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В Чехии предупредили о переломном моменте в конфликте на Украине

Чешский депутат Вих: на Украине приближается переломный момент

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Michael Kuenne/Global Look Press

Приближается переломный момент в конфликте на Украине, у которой нет шансов победить Россию. Об этом заявил депутат чешского парламента Радован Вих в интервью изданию Parlamentní listy.

«Украина попала как кур в ощип, и приближается переломный момент. Она никогда не сможет победить своего соседа — ядерную державу», — приводит слова парламентария РИА Новости.

Он отметил, что предупреждал об этом с самого начала. Боеспособность украинской армии иссякла, и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) это понимает, уверен Вих.

По оценке депутата, у Киева заканчиваются людские, финансовые и материальные ресурсы. Одновременно с этим у Запада слабеет желание помогать украинцам воевать. Все эти факторы играют на руку России, заключил Радован Вих.

До этого издание Politico писало, что Украина становится серьезной проблемой для Европы. В публикации утверждалось, что, по крайней мере, пока продолжается конфликт, Европейскому Союзу неизбежно придется нести еще большее бремя будущего Украины, ведь для Киева закрыты двери в НАТО.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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