Патрушев провел встречу с секретарем Совбеза Белоруссии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу со своим белорусским коллегой Александром Вольфовичем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ.

Там рассказали, что Патрушев и Вольфович рассмотрели вопросы углубления взаимодействия по линии специальных служб, правоохранительных органов и военных ведомств двух стран. Кроме того, обсуждались новые подходы к обеспечению безопасности с учетом изменения военно-политической обстановки в Европе.

«Отдельный акцент сделан на противодействии вызовам и угрозам безопасности двух стран со стороны Украины», — говорится в сообщении.

В аппарате добавили, что Патрушев и Вольфович также обменялись мнениями по проекту повестки дня предстоящего в ноябре в Минске заседания комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Еще обсуждался план сотрудничества между советами безопасности двух стран в 2024-2025 годах.

До этого Николай Патрушев сообщил, что Украина все чаще стала прибегать к террористическим методам, включая покушения, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру. По его словам, украинская сторона пыталась атаковать Ленинградскую, Курскую и Калининскую атомные электростанции (АЭС).

Киев предпринимает подобные шаги из-за отсутствия успехов на поле боя, уверен секретарь Совбеза РФ.

Ранее в Совбезе РФ прокомментировали разрушение западноцентричного миропорядка.