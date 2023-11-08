Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Патрушев провел встречу с секретарем Совбеза Белоруссии

Патрушев обсудил с секретарем Совбеза Белоруссии угрозы со стороны Украины

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу со своим белорусским коллегой Александром Вольфовичем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ.

Там рассказали, что Патрушев и Вольфович рассмотрели вопросы углубления взаимодействия по линии специальных служб, правоохранительных органов и военных ведомств двух стран. Кроме того, обсуждались новые подходы к обеспечению безопасности с учетом изменения военно-политической обстановки в Европе.

«Отдельный акцент сделан на противодействии вызовам и угрозам безопасности двух стран со стороны Украины», — говорится в сообщении.

В аппарате добавили, что Патрушев и Вольфович также обменялись мнениями по проекту повестки дня предстоящего в ноябре в Минске заседания комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Еще обсуждался план сотрудничества между советами безопасности двух стран в 2024-2025 годах.

До этого Николай Патрушев сообщил, что Украина все чаще стала прибегать к террористическим методам, включая покушения, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру. По его словам, украинская сторона пыталась атаковать Ленинградскую, Курскую и Калининскую атомные электростанции (АЭС).

Киев предпринимает подобные шаги из-за отсутствия успехов на поле боя, уверен секретарь Совбеза РФ.

Ранее в Совбезе РФ прокомментировали разрушение западноцентричного миропорядка.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий