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Эксперты оценили вероятность отставки Залужного на фоне конфликта с Зеленским

Политолог Журавлев: Зеленский с удовольствием отправил бы в отставку Залужного

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Global Look Press

Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный по популярности опережает действующего главу государства Владимира Зеленского, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Зеленский с удовольствием отправил бы его в отставку, но не имеет достаточно ресурсов для этого, заявил он телеканалу «360».

«Залужный значительно популярнее сейчас на Украине, чем Зеленский. Поэтому вопрос в том, не уволит сам Залужный Зеленского», — заявил эксперт.

Обширное интервью Залужного The Economist политолог назвал его «предвыборным манифестом». По мнению Журавлева, именно по этой причине оно так не понравилось Зеленскому, который решил не проводить выборы в будущем году.

Будущего президента Украины, по мнению политолога, выберет Вашингтон.

«Скорее всего, там задумались о замене Зеленского из-за его политических и военных провалов, убежден Журавлев. — Это удобно, потому что тогда на нынешнего украинского лидера можно будет свалить все проблемы республики».

Напомним, ранее в Раде заявили о возможной отставке Залужного, однако тут же опровергли эти слова. Подробнее об этом и о конфликте главкома с офисом Зеленского – в материале «Газеты.Ru».

Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее назвал сообщения об отставке Залужного «вбросом и попыткой расколоть общество».

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