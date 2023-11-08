Опрос CNN показал недовольство американцев Байденом

За год до президентских выборов в Соединенных Штатах кандидат на должность главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп опережает действующего лидера Джо Байдена, следует из опроса CNN.

По данным опроса, среди возможных избирателей 49% американцев готовы проголосовать за Трампа, а 45% — за Байдена.

Шансы действующего президента США на переизбрание снижаются из-за низких рейтингов одобрения деятельности, ощущения застоя, а также снижение поддержки в ключевых группах. Среди избирателей складывается ощущение, что Джо Байден не подходит для этой должности, следует из текста.

Поддержка Байдена значительно слабее среди нескольких групп, где он ранее побеждал Трампа с большим отрывом.

Среди избирателей моложе 35 лет Трампа поддерживают 48%, Байдена — 47%. 73% чернокожих избирателей поддерживают Байдена, в то время как Трампа — 23%. 50% опрошенных латиноамериканцев отдают предпочтение действующему главе государства, еще 46% — кандидату от республиканцев.

Среди цветных избирателей в целом 63% женщин готовы проголосовать за Байдена и 31% за Трампа, в то время как мужчины делятся примерно поровну: 49% за Трампа на 46% за Байдена.

Эти показатели отражают значительное снижение поддержки Байдена по сравнению с экзит-полами 2020 года, пишет CNN. Рейтинг одобрения Байдена находится на уровне 39%, в то время как 61% опрошенных не одобряют его деятельность, отмечается в материале.

До этого Трамп заявил, что политика нынешнего главы государства Джо Байдена привела к потере Вашингтоном всех союзников. Как считает бывший хозяин Белого дома, нынешний руководитель страны превращает Соединенные Штаты в государство третьего мира.

Ранее сообщалось, что Трамп опережает Байдена по популярности в ряде важных штатов.