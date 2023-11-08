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G7 сожалеет об отзыве ратификации ДВЗЯИ Россией

Страны G7 выразили сожаление в связи с решением РФ отозвать ратификацию ДВЗЯИ

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Shutterstock

Страны G7 выразили сожаление в связи с решением Российской Федерации отозвать ратификационную грамоту Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом говорится в совместном заявлении глав Министерств иностранных дел «Большой двадцатки» по итогам двухдневной встречи в Токио, передает ТАСС.

«Мы глубоко сожалеем о решении РФ отозвать ратификацию ДВЗЯИ», — отмечается в заявлении.

В сообщении также приводится неоднократно отвергнутая российской стороной критика «безответственной ядерной риторики Российской Федерации».

До этого в министерстве иностранных дел России заявляли, что страна намерена выполнять свои обязательства в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) даже несмотря на отзыв ратификации.

2 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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