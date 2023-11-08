G7 сожалеет об отзыве ратификации ДВЗЯИ Россией

Страны G7 выразили сожаление в связи с решением Российской Федерации отозвать ратификационную грамоту Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом говорится в совместном заявлении глав Министерств иностранных дел «Большой двадцатки» по итогам двухдневной встречи в Токио, передает ТАСС.
«Мы глубоко сожалеем о решении РФ отозвать ратификацию ДВЗЯИ», — отмечается в заявлении.
В сообщении также приводится неоднократно отвергнутая российской стороной критика «безответственной ядерной риторики Российской Федерации».
До этого в министерстве иностранных дел России заявляли, что страна намерена выполнять свои обязательства в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) даже несмотря на отзыв ратификации.
2 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.