В Кремле оценили возможность возвращения России к переговорам по ДОВСЕ

Россия не видит предпосылок к возобновлению диалога по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В настоящий момент предпосылок нет, хотя диалог однозначно необходим. Но он не может осуществляться в режиме, когда одна страна читает нотации другой. Такого мы практиковать не будем. Но мы полагаем, что этот диалог необходим, и мы готовы к нему», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Пресс-секретарь президента также добавил, что де факто выход стран из ДОВСЕ едва ли как-то скажется на ситуации со стратегической безопасностью.

Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе в ночь на 7 ноября.

В тот же день свое участие в ДОВСЕ приостановили государства Североатлантического альянса, включая США.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не планировали диалога с РФ по безопасности и обходили ограничения ДОВСЕ.