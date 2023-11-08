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Страны G7 собрались ввести санкции против ХАМАС

Ansa: G7 намерены ввести санкции против ХАМАС для лишения финансирования

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AP

Страны Большой семерки (G7) собрались вводить санкции против палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщило итальянское агентство Ansa со ссылкой на итоговое заявление встречи глав МИД «Семерки» в Токио.

Через санкции страны планируют отрезать ХАМАС от возможных источников дополнительного финансирования, пишет агентство.

«Члены G7 вместе с партнерами в регионе прилагают все усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и более широкое распространение конфликта», — добавили в своем заявлении представители стран.

Министры иностранных дел стран «Семерки» отмечали, что единственный способ достичь мира на Ближнем Востоке — придерживаться принципа двух государств, подразумевающего существование как Израиля, так и Палестины.

О том, что создание полноценного палестинского государства является ключом к разрешению конфликта, неоднократно говорил и российский президент Владимир Путин. Он подчеркивал, что РФ не раз доносила эту точку зрения как до палестинской, так и до израильской стороны.

Ранее в Госдуме РФ назвали общим корнем конфликтов на Ближнем Востоке и Украине вмешательство со стороны Запада.

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