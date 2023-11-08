Страны G7 собрались ввести санкции против ХАМАС

Страны Большой семерки (G7) собрались вводить санкции против палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщило итальянское агентство Ansa со ссылкой на итоговое заявление встречи глав МИД «Семерки» в Токио.

Через санкции страны планируют отрезать ХАМАС от возможных источников дополнительного финансирования, пишет агентство.

«Члены G7 вместе с партнерами в регионе прилагают все усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и более широкое распространение конфликта», — добавили в своем заявлении представители стран.

Министры иностранных дел стран «Семерки» отмечали, что единственный способ достичь мира на Ближнем Востоке — придерживаться принципа двух государств, подразумевающего существование как Израиля, так и Палестины.

О том, что создание полноценного палестинского государства является ключом к разрешению конфликта, неоднократно говорил и российский президент Владимир Путин. Он подчеркивал, что РФ не раз доносила эту точку зрения как до палестинской, так и до израильской стороны.

Ранее в Госдуме РФ назвали общим корнем конфликтов на Ближнем Востоке и Украине вмешательство со стороны Запада.