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Израиль предупредили о последствиях возвращения еврейских поселений в сектор Газа

Haaretz: слова о возвращении еврейских поселений в сектор Газа вредят Израилю

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Reuters

Заявления израильских политиков о необходимости восстановления поселений на территории сектора Газа подрывают авторитет еврейского государства и его дипломатии. Об этом в беседе с Haaretz заявили несколько чиновников из западных стран.

По их словам, высказывания в поддержку восстановления поселений на территории анклава, которые были демонтированы в 2005 году, не заставят страны Запада прекратить поддержку Израиля, однако в случае реализации подобных идей последствия, вероятно, «будут серьезными».

Собеседники издания предупредили, что любые шаги Израиля в этом направлении подорвут его международное положение.

Один из европейских послов также заявил, что на данный момент эти заявления не рассматриваются всерьез, однако подчеркнул, что общественная кампания в поддержку идей отслеживается и вызывает беспокойство.

Ранее Национальный совет по планированию и строительству Израиля утвердил план создания нового еврейского поселения в семи километрах от сектора Газа. Об этом пишет Haaretz.

Сообщается, новое поселение неподалеку от города Нетивот будет называться «Ханон». Отмечается, что, вопреки практике, в дискуссиях комиссии принял участие министр охраны окружающей среды Идит Силман.

До этого стало известно, что Западным Берегом Иордана будет ведать ультраправый еврейский ортодокс.

Ранее советник Нетаньяху заявил, что после операции в Газе Израиль оставит там силы безопасности.

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