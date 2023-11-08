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В США считают, что Украина становится тяжелым бременем для Европы

Politico: Украина становится серьезной проблемой для Европы

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Markus Schreiber/AP

Украина становится серьезной проблемой для Европы. Об этом сообщает Politico.

«Так как дверь в НАТО закрыта для Украины, по крайней мере, пока продолжается конфликт, Европейскому Союзу неизбежно придется нести еще большее бремя будущего Украины», — отмечается в публикации.

Автор считает, что чем больше идет разговоров о присоединении Украины к Евросоюзу, тем сложнее воплотить в жизнь эту инициативу.

«Солидарность с Украиной и геополитические соображения будут продолжать играть свою роль, но так как последствия расширения для функционирования Европейского союза становятся все более очевидными, силы сомнений и замедления в сообществе будут усиливаться», — цитирует Politico немецкого политолога Кай-Олафа Ланга.

Издание подчеркивает, что в ЕС растет пессимизм по поводу быстрого расширения союза, особенно, если учитывать перспективы вступления в него «опустошенной Украины».

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский признал, что значительная часть населения западных стран, в том числе политики, устала от вооруженного конфликта на Украине.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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