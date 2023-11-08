В Совфеде объяснили, почему Ближний Восток обречен на постоянный конфликт

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что в заявлениях правительства Израиля и лидеров оппозиции слышен отказ признать право палестинцев на создание собственного государства. В своем Telegram-канала он написал, что по этой причине решение ближневосточного кризиса не предвидится.

«В этом правящий класс Израиля един. А это означает, что решения ближневосточного кризиса не предвидится, резолюции ООН выполнены не будут, а регион будет обречен на постоянный конфликт», — написал парламентарий.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее советник Нетаньяху заявил, что после операции в Газе Израиль оставит там силы безопасности.