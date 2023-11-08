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Политолог объяснил, зачем Запад пригрел у себя украинских нацистов

Политолог Перла: Запад использует украинских нацистов против России

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WSWS

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv объяснил, почему Канада и другие западные страны позволили украинским нацистам уйти от правосудия и пригрели их у себя после Второй мировой войны. По словам эксперта, за океаном сформировалась русофобская ячейка, которую можно использовать против России.

«Существует версия, что их действительно собирались переобучать военному делу новым образом, включать в какие-то формирования, задействовать в войне с Советским Союзом, которая тогда казалась высоковероятной,» — сказал Перла.

Однако этого не случилось, продолжил политолог. Нацисты жили, заводили семьи, а потом состарились. Сейчас, по его словам, на Западе живут их потомки. В России же укрывание англосаксами военных преступников воспринимается как политика сохранения нацизма, заключил политолог.

Газета The New York Times до этого писала, что в Канаде на фоне скандала с чествованием в парламенте ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки хотят рассекретить список нацистов. По данным издания, в секретный отчет вошли 883 военных преступника. Член фракции Либеральной партии Энтони Хаусфэтера заявлял, что ранее правительство обсуждало возможность рассекречивания перечня, но инцидент с Хункой ускорил этот процесс.

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отмечал, что после ситуации с Хункой репутация Канады и лично премьер-министра Джастина Трюдо была всерьез подорвана, поэтому сейчас власти страны пытаются показать, что они против нацизма.

Ранее в Кремле рассказали, перед кем должна извиниться Канада за чествование ветерана СС.

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