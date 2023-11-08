Анкара не согласна делить сектор Газа на две части

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре заявил, что власти Турции не согласны с разделением сектора Газа на две части. Об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.

По информации издания, Анкара также против перемещения жителей Газы и выступает за немедленное прекращение огня.

«У Израиля есть условие: он хочет, чтобы во время гуманитарной паузы были освобождены заложники, удерживаемые ХАМАС. После этого они продолжат резню с того места, на котором остановились. Главный козырь ХАМАС — заложники. Эта формула может быть реализована только путем обмена заложниками», — говорится в публикации.

До этого администрация президента Турции опровергла возможность переселения жителей Газы.

7 ноября МИД Турции указывал США на создание проблем из-за позиции по Газе. Кроме того, Блинкен во время визита в Анкару попытался при приветствии обнять Фидана, но тот сделал шаг назад. Турецкая газета Daily Sabah посчитала, что этот момент стал шоком для госсекретаря США.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.