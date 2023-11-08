В США раскрыли уязвимости Abrams перед российскими танками

Основной танк армии Соединенных Штатов M1 Abrams является не самым удачным и универсальным для использования в современных боевых действиях, пишет издание Business Insider, указывая на уязвимости перед российским вооружением.

Как следует из текста, Abrams не может доминировать на поле боя.

«Все его преимущества — мобильность, огневая мощь и броня — рискуют оказаться несоответствующими времени», — отмечается в материале.

В частности, танк уязвим для ударов БПЛА, 125-мм пушек российских Т-90, пишет BI. Также Abrams обладает низкой стратегической мобильностью из-за веса в 70 тонн.

По мнению авторов, Abrams не только не обладает преимуществами во время военных действий, но и может нести угрозу для экипажа боевой машины.

До этого немецкий журнал Merkur сообщал, что американские танки Abrams не подходят для ведения боевых действий в зоне украинского конфликта.

В публикации указано, что западные аналитики уже давно осведомлены об этом факте. По их мнению, указанные танки обладают рядом характеристик, которые делают Abrams непригодными для использования в сражениях на территории Украины.

По данным издания, одной из таких особенностей является слишком большой вес танков. Из-за этого существует большой риск, что расположенные на Украине мосты просто разрушатся при попытке провезти через них данный вид техники.

Ранее В США усомнились в эффективности танков Abrams на Украине.