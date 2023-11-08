В Совбезе РФ прокомментировали разрушение западноцентричного миропорядка

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе встречи с коллегами по СНГ в Москве заявил, что влияние Запада в мире снижается. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Патрушева, процесс разрушения западноцентричного мирового устройства необратим.

«Англосаксы и в целом коллективный Запад теряют влияние, перестают быть главным субъектом международных отношений», — отметил секретарь Совбеза РФ.

До этого Патрушев говорил, что Россия впервые за все время существования ракетно-ядерного оружия опередила конкурентов в сфере ядерного оружия.

Патрушев также сообщал об атаках Украины по трем российским АЭС.

В конце октября украинский беспилотник врезался и взорвался рядом со складом ядерных отходов на Курской АЭС, однако повреждений объекту не нанес. Позже такой же беспилотник не долетел до Курской АЭС и упал в городе Курчатов.

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