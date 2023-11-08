Кандидат в президенты США пообещал американцам не участвовать в войнах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами опубликовал обещание, в котором заявил, что в случае занятия должности главы государства страна не будет участвовать «безвыигрышных войнах» и сконцентрируется на внутренней политике. Об этом пишет Fox News.

«Если вы хотите еще 20 лет бесконечных войн, которые не продвигают наши интересы, то я не ваш парень. Но если вы хотите держаться подальше от безвыигрышных войн и сделать Америку сильнее дома, я знаю, как это сделать», — заявил Рамасвами в пресс-релизе.

Он подчеркнул, что обещание является обязательством перед американским народом, и в случае победы в президентской гонке назначение на государственные должности будет соответствовать подобным стандартам.

Чиновникам необходимо взять на себя обязательство по «предотвращению третьей мировой войны», а также исходить из принципа, что единственная обязанность американских политиков — заботиться о гражданах США, отмечается в заявлении.

Ранее кандидат в президенты Рамасвами заявил, что выход Вашингтона из НАТО является разумной идеей и что следует пересмотреть членство страны в ООН.

До этого кандидат на пост главы государства заявил, что США должны стремиться к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, которое предусматривало бы переход русскоязычных регионов в состав России

Ранее кандидата в президенты США высмеяли за использование TikTok.