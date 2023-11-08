В МИД РФ предупредили, что США пытаются расширить влияние в Казахстане

Американские военные пытаются расширить свое влияние в Казахстане на программы подготовки миротворцев. Об этом заявил РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.

Он напомнил, что в конце октября в соцсетях появилась информация, что в Казахстане якобы открылся центр НАТО. Позднее эту новость опровергли, уточнив, что речь шла об открытии нового конференц-зала Центра миротворческих операций МО Казахстана.

По словам директора третьего департамента стран СНГ МИД России, в нем с 2006 года ведется обучение по стандартам НАТО.

«<…> очевидно, что американская сторона подобными акциями пытается «разрекламировать» себя в интересах расширения своего влияния в Казахстане», — сказал Стерник.

Дипломат обратил внимание, что о присутствии американских военных и их инфраструктуры в Казахстане речь не идет.

Он подчеркнул, что все страны — члены ОДКБ придерживаются обязательства не допускать размещения контингентов третьих стран без согласования со своими союзниками.

Накануне Путин раскрыл, как Казахстан усилит потенциал ОДКБ.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.