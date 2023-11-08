Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что намерение Евросоюза включить в свой состав Украину приведет к смерти Европы. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

Филиппо подчеркнул, что 8 ноября ЕС опубликует отчет, который официально призовет к началу переговоров о вступлении Украины в ряды организации. Между тем, отметил политик, Украина является ведущей боевые действия глубоко коррумпированной страной с минимальной зарплатой в 150 евро.

Кроме того, добавил лидер «Патриотов», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет присоединить к ЕС еще и Албанию, Боснию-Герцеговину, Черногорию, Косово, Северную Македонию, Сербию, Молдавию и Грузию. Из этого Филиппо сделал вывод, что целью ЕС под управлением США является гибель Европы. Чтобы избежать гибели, заключил политик, единственным выходом для Франции становится выход из Евросоюза.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не считать количество условий Еврокомиссии, которые Украина выполнила для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.