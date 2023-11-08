В МИД заявили, что РФ уважает право стран Центральной Азии развивать отношения с Европой

Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник заявил, что Москва уважает право стран Центральной Азии развивать отношения с Европой, но при этом они должны понимать корыстный интерес западных лидеров. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.

Стерник отметил, Россия с уважением относится к суверенному праву государств Центральной Азии развивать дипломатическую активность по различным направлениям. Одновременно с этим, подчеркнул российский дипломат, Москва не сомневается, что страны региона за устойчивость, деполитизированность, реальный эффект для социально-экономической и политической стабильности по достоинству ценят отдачу от принятых совместных обязательств в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и в рамках двусторонних договоренностей.

При этом Стерник добавил, что Россия не испытывает никаких иллюзий в отношении причин пристального внимания «Запада и ко» к Центральной Азии. Государства региона также прекрасно понимают корыстные мотивы западных стран. По словам российского дипломата, Запад даже «не прячет фигу в кармане вторичных санкций, а открыто ею помахивает» перед странами Центральной Азии из-за их совершенно законных отношений с Россией.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия считает Содружество Независимых Государств (СНГ) неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии.

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