В ХАМАС оценили риторику США по будущему Газы

Представитель палестинского движения ХАМАС Хаме Касем заявил, что США в разговоре о будущем сектора Газа не могут навязывать свою волю палестинцам. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби высказывается «безрассудно и глупо» о будущем Газы после власти ХАМАС.

Касем подчеркнул, что движение является «самым истинным выразителем устремлений палестинского народа к свободе и независимости, права на достойную жизнь на своей земле».

Представитель ХАМАС добавил, что ни Кирби, ни Соединенные Штаты не могут навязывать палестинскому народу свой выбор.

До этого Кирби заявил, что Вашингтон и его союзники убеждены в том, что палестинское движение ХАМАС не должно после окончания конфликта принимать участие в управлении сектором Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.