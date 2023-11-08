Премьер Палестины заявил, что США прилагают мало усилий для прекращения огня в Газе

Глава правительства Палестины Мухаммед Штайе заявил, что призывов США к гуманитарному прекращению огня в секторе Газа недостаточно. Об этом премьер-министр рассказал в интервью японскому телеканалу NHK.

Штайе отметил, что палестинцы считают недостаточными звучащие из Вашингтона призывы к гуманитарному прекращению огня.

Премьер-министр подчеркнул, что ситуация в секторе Газа является катастрофичной. Он назвал происходящее в анклаве систематическим уничтожением людей и геноцидом.

Штайе заявил, что раненые палестинцы не имеют доступа к медицинской помощи, а в больницах отсутствуют лекарства.

Ранее президент США Джо Байден сообщил журналистам, что в ходе телефонного разговора 6 ноября просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявить гуманитарную паузу в секторе Газа. При этом Байден не сказал, каким был ответ.

До этого представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что палестинцы, проживающие в секторе Газа, ежедневно нуждаются в объеме гуманитарной помощи, который можно разместить в 500 грузовиках.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.