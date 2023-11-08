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СБ ООН проведет закрытое заседание по «Северным потокам»

СБ ООН проведет закрытые слушания, посвященные диверсии на «Северных потоках»

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Jens Büttner/Global Look Press

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет 8 ноября закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков». Об этом сообщило во вторник постоянное представительство Бразилии при ООН, передал ТАСС.

«Состоится закрытое заседание по «Северным потокам» по запросу Российской Федерации», — уточнили в бразильском постпредстве.

Встреча состоится после открытого заседания СБ ООН по Украине в связи с ударами ВСУ по Донецку.

5 ноября в Конституционном суде прокомментировали отказ Запада расследовать взрывы СП.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что такие действия, как взрыв «Северных потоков», исторически могли бы стать поводом для войны.

В конце сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал причастных к подрыву на «СП».

Ранее в ФРГ предложили награждать за информацию о подрыве «Северных потоков».

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