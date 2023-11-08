РФ и Казахстан подпишут соглашения на ХІХ форуме межрегионального сотрудничества

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что по итогам ХIX форума межрегионального сотрудничества между Россией и Казахстаном будет подписан обширный пакет соглашений коммерческих контрактов. Текст интервью Путина газете «Казахстанская правда» был опубликован на официальном сайте Кремля.

«По завершении встречи мы планируем подписать значительный объем межрегиональных соглашений, а также, что имеет большое значение, коммерческих контрактов. Взаимовыгодные договоренности между нашими предпринимателями являются одним из ключевых показателей успешного делового взаимодействия», — отметил российский президент.

Глава государства указал, что Россия стремится максимально использовать преимущества взаимной дополняемости и связанности экономик двух стран для повышения конкурентоспособности товаров российских и казахстанских производителей, включая доступ к рынкам третьих стран.

Ранее Путин заявил, что уверен в будущем отношений России и Казахстана, какая бы обстановка ни складывалась в мире.

Ранее была найдена пирамида скифов в Казахстане неподалеку от Караганды.