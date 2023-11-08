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Путин раскрыл, как Казахстан усилит потенциал ОДКБ

Путин: Казахстан усилит потенциал ОДКБ и будет содействовать объединению

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Инициативы Казахстана усилят потенциал Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время своего председательства. Об этом президент России Владимир Путин заявил газете «Казахстанская правда», текс интервью опубликован на сайте Кремля.

«Следующий год пройдет под знаком казахстанского председательства в организации», — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что инициативы казахстанских партнеров «усилят потенциал ОДКБ». Кроме того, по мнению главы государства, они будут содействовать совершенствованию возможностей организации в интересах всех государств-членов.

В ОДКБ входят шесть государств — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Накануне стало известно, что Путин 9 ноября посетит Казахстан с официальным визитом. Эту информацию подтвердили в Кремле. По итогам поездки стороны намерены подписать несколько значимых совместных документов.

25 октября российский лидер поздравил Токаева с Днем республики.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.

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