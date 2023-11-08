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В США сочли, что шаги Зеленского по выборам соответствуют конституции Украины

В Госдепе прокомментировали идею Зеленского об отказе от президентских выборов

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Nina Liashonok/Reuters

Решения президента Украины Владимира Зеленского относительно выборов соответствуют основному закону этой страны. От этом сообщили в американской администрации, передал ТАСС.

«Мое понимание заключается в том, что это соответствует их конституции», — отметил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Он уточнил, что украинцам будет предоставлена возможность «добавить что бы то ни было еще на этот счет».

По словам Патела, Украина «находится в нынешнем положении» из-за спецоперации России, когда десятки миллионов граждан страны вынудили выехать за границу.

Дипломат подчеркнул приверженность борьбе Украины и поддержку тщательного конституционного подхода, чтобы «демократия оставалась прочной в военное время».

Накануне в Госдепе заявили, что не оказывают давления на Киев с целью урегулирования конфликта. По словам Патела, все решения о любых переговорах должны принимать украинские власти. Пател особо отметил позицию США, которая предполагает, что в «вопросе Украины ничего не должно происходить без участия Украины».

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.

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