В Белом доме заявили, что ХАМАС не должен участвовать в управлении Газой

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон и его союзники убеждены в том, что палестинское движение ХАМАС не должно после окончания конфликта принимать участие в управлении сектором Газа. Об этом со ссылкой на встречу чиновника с журналистами, сообщает ТАСС.

Кирби подчеркнул, что США и Израиль придерживаются совершенно одинаковой позиции, считая, что после завершения конфликта радикалы из ХАМАС не могут быть участниками управления сектором Газа.

При этом он отметил, что Белый дом не поддерживает повторную оккупацию палестинских территорий Израилем. Однако Кирби отказался комментировать планы и тактические действия израильских войск. Он лишь сказал, что израильские войска проводят сухопутную операцию с целью оказать давление на лидеров ХАМАС и «найти, исправить и уничтожить» некоторых из них.

Ранее сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн выразил обеспокоенность из-за того, что конфликт между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС может перерасти в мировую войну.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.