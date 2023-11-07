В Анкаре опровергли сообщения о договоренности переселить жителей Газы в Турцию

Информация о договоренности главы турецкого МИД Хакана Фидана и госсекретаря США Энтони Блинкена о переселении в Турцию жителей Газы не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении центра по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции в соцсети X (ранее Twitter).

«Утверждения <…> о том, что Энтони Блинкен договорился с Хаканом Фиданом об эвакуации жителей Газы, которые якобы будут переселены в Турцию, не соответствует действительности», — отметили в центре.

В сообщении подчеркнули, что на встрече министра иностранных дел Турции и его американского коллеги этот вопрос не поднимался.

7 ноября МИД Турции указал США на создание проблем из-за позиции по Газе. До этого сообщалось, что Блинкен во время визита в Анкару попытался при приветствии обнять Фидана, но тот сделал шаг назад. Турецкая газета Daily Sabah посчитала, что этот момент стал шоком для госсекретаря США.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.