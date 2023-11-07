Спикер Рады после сообщений об отставке Залужного обвинил депутатов в погоне за шумихой

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук обвинил украинских парламентариев в погоне за шумихой. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Досадно, что некоторые народные депутаты в погоне за хайпом пренебрегают вопросами национальной безопасности... Свобода слова влечет за собой также и обязанность проверять информацию, а не просто болтать, преследуя политическую целесообразность», — сказано в сообщении.

Он также отметил, что такая безответственность депутатов работает на врага.

7 ноября депутат Верховной рады Владимир Арьев заявлял, что глава министерства обороны Украины Рустем Умеров предложил уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Позже нардеп Украины Владимир Арьев опроверг свои слова о готовящейся отставке главнокомандующего ВСУ.

Также советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Сергей Лещенко говорил, что сообщения о внесении министром обороны Украины представления об отставке главкома ВСУ — это фейк и диверсия против государства.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.