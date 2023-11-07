Зеленский не перестанет быть президентом после истечения срока полномочий

Действующий президент Украины Владимир Зеленский продолжит исполнять свои обязанности после истечения срока полномочий в 2024 году. Об этом украинской службе «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) заявил замглавы центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Сергей Дубовик.

«Сколько бы ни было спекуляций по этой теме, в конституции четко написано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Все остальное — это политические спекуляции. <...> Закон о военном положении четко определяет, что во время военного положения выборы не проводятся... Изменений в законодательстве нет», — сказал представитель украинского ЦИК.

То же, по словам Дубовика, касается и Верховной рады: до избрания нового состава парламента после окончания военного положения будут работать действующие депутаты.

Слухи о подготовке к проведению президентских выборов на Украине в 2024 году на днях развеял президент страны Владимир Зеленский. Он заявил, что в военное время легкомысленно «вбрасывать тематику выборов», а само голосование назвал неуместным по отношению к текущей ситуации.

Ранее на Украине предложили запретить призывать к выборам во время военного положения.