Десантис заявил, что США вывозят американцев из Израиля и бросают в Греции

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис раскритиковал главу государства Джо Байдена и его администрацию за тактику по вывозу американцев из Израиля после атак ХАМАС. Во время встречи со сторонниками в Айове он заявил, что администрация Байдена «бросает» граждан в Греции, передает ТАСС.

«Что делала администрация [Байдена], они сказали: «Хорошо, мы вывезем вас из Израиля, но мы бросим вас в Греции, вам просто нужно придумать, как добраться домой, а затем мы отправим вам счет за наши услуги», — заявил Десантис.

До этого Рон Десантис сообщил, что президент США Джо Байден должен принять ряд жестких решений в поддержку Израиля.

«Он [Байден] не делает того, что требуется, чтобы поддержать Израиль <…> те иностранные студенты, которые находятся здесь по визе [и протестуют в защиту Палестины], если они выполняют приказы ХАМАСА, когда я стану президентом, я аннулирую их визы и отправлю их домой», — отметил Десантис.

Он добавил, что ждет от Байдена более жесткого подхода к Ирану, поскольку Тегеран якобы способствовал нападению ХАМАС на Израиль. Десантис подчеркнул, что подход Байдена и привел к эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее кандидат в президенты США предложил уехать из страны американским критикам.