В конгрессе США обеспокоились возможностью мировой войны из-за Ближнего Востока

Сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн выразил обеспокоенность из-за того, что конфликт между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС может перерасти в мировую войну. Его слова приводит The Hill.

По словам сенатора, ему пришлось отвечать на вопросы, которых не задавали раньше, о том, может ли ситуация на Ближнем Востоке привести к мировому конфликту.

«Люди помнят о региональном конфликте времен Первой мировой войны. А затем присоединились новые участники, присоединились еще участники, а затем еще…А потом внезапно началась глобальная война», — сказал Кейн.

Сенатор также выступил за «гуманитарную паузу» в противостоянии, чтобы помочь гражданскому населению Газы. Он подчеркнул, что необходимо проводить различие между представителями ХАМАС и мирными жителями.

Кейн отметил, что население Газы имеет право на гуманитарную помощь, и Израиль должен ее обеспечить, чтобы показать, что война идет не против палестинцев. В противном случае репутации еврейского государства будет нанесен ущерб, считает политик.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Пентагон назвал основные цели США на Ближнем Востоке.