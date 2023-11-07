Посол Китая сообщила о последствиях открытия представительства Тайваня в Эстонии

Посол КНР в Эстонии Го Сяомэй предупредила местные власти, что она покинет страну, если в Таллине появится представительство Тайваня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эстонское гостелерадио ERR.

По данным журналистов, Сяомэй встретилась с главой эстонско-китайской парламентской группы Тоомасом Кивимяги, где и озвучила свое предупреждение о возможном отъезде. В ответ Кивимяги отметил, что Эстония вправе приглашать на свою территорию тех, кого пожелает, однако согласился с тем, что конкретно тема с открытием представительства Тайбэя может породить серьезную проблему.

8 ноября Эстонию должен посетить глава МИД Тайваня Джозеф У (китайское имя — У Чжаосе). Ожидается, что он выступит с речью в Международном центре обороны и безопасности (ICDS).

Как сообщало издание AP, эстонские власти могут позволить Тайваню открыть в Таллине недипломатическое представительство в рамках развития отношений с частично признанным государством.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. В то же время КНР считает остров одной из своих провинций.

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не признает независимость Тайваня.