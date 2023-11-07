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Канада заявила о приостановке участия в ДОВСЕ с февраля 2024 года

МИД Канады: страна приостановит участие в ДОВСЕ с 7 февраля 2024 года

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Global Look Press

Правительство Канады приняло решение о приостановке участия королевства в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с февраля 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел страны.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что участие Оттавы в данном договоре будет приостановлено с 7 февраля следующего года. При этом причиной для принятия данного решения послужил выход из договора России, который «подорвал саму основу» его создания.

«Выход РФ из ДОВСЕ <...> создает неприемлемый дисбаланс в системе европейской безопасности», — подчеркнули в министерстве.

Согласно заявлению, канадские власти уже уведомили депозитарий ДОВСЕ о своей реакции на действия Москвы. Также в ведомстве отметили, что принятые Оттавой меры не нарушают никаких норм международного права.

В ночь на 7 ноября Министерство иностранных дел РФ оповестило о завершении процедуры выхода страны из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Как уточнили в ведомстве, окончательный выход Москвы из ДОВСЕ произошел ровно в полночь.

После этого на сайте НАТО появилось сообщение, согласно которому страны — члены организации приостановили свое участие в указанном договоре. В Североатлантическом альянсе назвали неприемлемой ситуацию, при которой союзники продолжили бы выполнять взятые на себя обязательства одновременно с отказом России поступать аналогичным образом.

Ранее в Германии назвали условие для возвращения страны в ДОВСЕ.

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